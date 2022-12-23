Песков заявил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль отмечает существенное продвижение российских военных в достижении цели демилитаризации Украины.

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации», - заявил пресс-секретарь российского президента.

Представитель Кремля таким образом ответил на вопрос о том, можно ли считать сделанные ранее заявления президента России Владимира Путина о том, что оборонный потенциал Киева, а также поставки советских вооружений Киеву из стран Европы почти иссякли, свидетельством выполнения одной из целей специальной военной операции России, а именно, речь шла о демилитаризации Украины.

Напомним, как писал сайт KP.RU, ранее Песков заявлял о намерении Москвы довести до конца демилитаризацию Украины.