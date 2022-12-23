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НовостиПолитика23 декабря 2022 10:09

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Байдена

Песков заявил, что предварительных контактов по организации встречи Путина и Байдена нет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Бадена

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Бадена

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва и Вашингтон не ведут контактов по организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Бадена для обсуждения мирного договора по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, никаких предварительных контактов на этот счет», - заявил пресс-секретарь российского лидера, отметив при этом, «политика США явно во многом носит провокационный, колониальный характер, это очевидно».

Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил о готовности американского провести встречу с российским президентом, если Москва проявит серьезную готовность к переговорам, а также указал еще на одно условие, которое говорило о проведении консультаций с Киевом и союзниками Вашингтона.

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