Илон Маск одобрил идею заменить лайки в Twitter на реакции

Илон Маск Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск согласился с предложением одного из подписчиков о том, что в сети микроблогов Twitter следует заменить лайки на реакции.

"Илон Маск, пожалуйста, не могли бы мы избавиться от лайков? Пришло время отойти от этих значков. Я бы разбил их на "да", "так себе" и "нет", - написал инициатор, на что получил утвердительный ответ владельца Twitter.

Напомним, Илон Маск с первого дня, как приобрел Twitter, полюбил устраивать голосования. Он спрашивал пользователей: должна ли корпорация Apple уведомлять клиентов о введении цензуры или следует ли помиловать Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена.

Недавно Маск решил шокировать публику своим вопросом и поинтересовался, надо ли ему покинуть пост исполнительного директора Twitter. К концу голосования за то, чтобы Илон Маск оставил должность, проголосовали 17,5 млн человек - более 57%.

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