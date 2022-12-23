На парковке в центре Мелитополя взорвался автомобиль Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В центре Мелитополя утром в пятницу, 23 декабря, прогремел взрыв. Об этом в своем в Telegram-канале заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко. В центре города прозвучал взрыв», - написал член главного совета администрации Запорожской области, уточнив позже, что примерно в 12:13 взорвался автомобиль перед входом в парк Горького.

По его словам, данный взрыв в центре Мелитополя был терактом. «Это, безусловно, теракт, за которым стоят боевики киевского режима», - приводит РИА Новости его слова.

Напомним, ранее Рогов заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать наступление, чтобы взять Мелитополь, будут пресечены, отметив, что для этого есть все необходимые силы и средства.