ДОМ.РФ продолжит реализацию перспективных проектов развития жилищной сферы Самарской области

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов (слева) озвучил планы сотрудничества с Самарской областью. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

ДОМ.РФ заявил о готовности обеспечить дальнейшее финансирование для создания в Самарской области значимых объектов инфраструктуры и социального комплекса.

— ДОМ.РФ предлагает регионам и Самарской области в частности широкий спектр механизмов и инструментов для развития жилищной сферы и строительного сектора — от градостроительной подготовки участков под застройку и финансирования строительства социально значимых объектов до создания арендных домов различного назначения и запуска эффективных мер господдержки граждан. Цель с субъектами у нас общая — привлекать инвестиции в экономику страны и повышать уровень жизни людей», — сообщил на совещании с руководством и застройщиками региона заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Создание новых объектов в регионе возможно в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнёрства и концессий. Сейчас ДОМ.РФ принимает участие в строительство автодороги в обход Тольятти (99,3 км), которая включает возведение моста через Волгу. Общий объем инвестиций в проект - 146,5 млрд рублей. Часть финансирования (35,5 млрд рублей) происходит за счет кредита Банка ДОМ.РФ и инфраструктурных облигаций Института развития. Новая трасса поможет ввести в эксплуатацию 11,2 млн «квадратов» жилья до 2028 года.

В ходе совещания также обсудили перспективы развития в Самарской области цивилизованного рынка арендного жилья. Аналогичные проекты ДОМ.РФ уже действуют в семи регионах. Представители Института развития высказались о готовности строить арендные дома в Самаре и Тольятти. Чтобы проекты были более доступными для населения, областному правительству предложили изучить вопрос о льготах по налогу на имущество для владельцев подобных домов. Подобные меры приняты уже в 18 субъектах РФ.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов сообщил, что регион высокого ценит партнерство с ДОМ.РФ. Так, проектное финансирование позволило в 2022 году перевыполнить план по вводу жилья. 53% новых проектов девелоперов кредитуются в Банке ДОМ.РФ. С 2014 года области передали 158 га неиспользуемых федеральных земель под строительство 750 000 «квадратов» жилья.

— Сегодня мы обсудили новые направления взаимодействия: льготное финансирование строительства соцобъектов и появление в области арендного жилья. Правительство региона готово решить вопрос субсидирования платы за аренду для приоритетных категорий специалистов. Уверен, что все эти планы будут успешно реализованы в сотрудничестве с таким надежным, стратегически важным партнером, — сообщил Кудряшов.