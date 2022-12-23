Владимир Зеленский и Джо Байден Фото: REUTERS

Политика Соединенных Штатов в вопросе финансовой и военной поддержки Киева сделает конфликт на Украине жестче и интенсивнее, говорится в публикации китайского издания Global Times.

"Конфликт может стать еще более жестким и интенсивным, поскольку Вашингтон не прекращает своего участия", - говорится в публикации.

Журналисты, в частности, обратили внимание, что на фоне визита главы Украины Владимира Зеленского в США американские власти решили выделить киевскому режиму дополнительную помощь.

Само выступление украинского политика перед Конгрессом в Вашингтоне также не настраивает на позитивный лад, так как несет в себе "ясный сигнал" о готовности продолжать конфликт и нежелании идти на уступки.

Напомним, американские журналисты пришли к выводу, что Владимир Зеленский не смог достичь цели своего визита в Вашингтон и получить более современные вооружения для того, чтобы вести наступательные операции.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывов к мирному урегулированию ситуации в ходе визита Зеленского в Вашингтон не звучало, равно как и предостережений по поводу обстрела жилых домов в Донбассе.