Зеленского упрекнули в неблагодарности США за многомиллиардный «рождественский подарок» Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский даже не выразил благодарности простым американским гражданам за многомиллиардный «рождественский подарок». Об этом пишет журналист Брэдли Девлин в статье для американского издания The American Conservative.

Как отмечается в статье, вместо того чтобы хорошо поблагодарить Вашингтон за выделение помощи в размере 45 млрд долларов, указал на новые требования. При этом, по словам автора стать, Зеленскому необходимо «помнить, что без миллиардов долларов американских наголоплательщиков всё его правительство станет неплатежеспособным».

«Вместо того, чтобы нормально поблагодарить, он выдвинул новые требования, в то время как наши политики стояли и аплодировали ему с остекленевшими лицами», - сказано в материале.

Автор стать напомнил, что украинский президент был актером и комиком, поэтому «знает, как произносить реплики, делать отрывки и устраивать шоу». «Он прибыл в Вашингтон … в своей фирменной зеленой военной форме и армейских ботинках вместо костюма - идеальное воплощение самодовольной мелодрамы», - отмечено в статье, где целью «спектакля» перед конгрессом США названа попытка «надавить на сочувствие» политиков для выделения очередной помощи Киеву.

Напомним, ранее WSJ также назвали визит Зеленского в Вашингтон «театральной постановкой».