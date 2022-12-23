Песков сообщил, что недавний указ Путина не является ответом на ценовой потолок

Владимир Путин Фото: REUTERS

Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах визового характера на недружественные действия некоторых стран, который недавно был опубликован на официальном портале правовой информации, не является ответом на потолок цен на российские энергоресурсы.

Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 23 декабря 2022 года.

"Нет, это решение, которое не связано с нововведениями этими европейскими, - уточнил пресс-секретарь главы государства. - Это, собственно, ответ на действия ряда недружественных стран".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин сообщил, что указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть будет подписан в начале следующей недели, 26 или 27 декабря.

Напомним, в ходе выступления на пресс-конференции после в Бишкеке на саммите ЕАЭС президент России подтвердил, что ответные меры на потолок цен со стороны ЕС будут сформулированы в его указе, который опубликуют в ближайшее время. По его словам, ответные ограничения не отразятся на бюджете РФ.