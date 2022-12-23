В Совфеде одобрены законы о контроле за иностранными инвестициями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенаторы Совета Федерации одобрили пакет из двух законов, направленных на усиление контроля за иностранными инвестициями в стратегические сектора экономики РФ.

Документы разработаны для предупреждения рисков, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в организации, чья деятельность имеет стратегическое значение для обороны и безопасности государства, а также в целях совершенствования правового регулирования в этой сфере и улучшения инвестиционного климата в стране.

Первый закон детализирует процедуру информирования председателя правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ о сделке иностранного инвестора в отношении российского хозобщества, а также предусматривается предварительное согласование сделок, совершаемых иностранными государствами, международными организациями.

Вторым законом вводится обязательное предварительное согласование сделок и получение решений органов государственной власти, влекущих за собой предоставление стратегическому хозяйственному обществу, находящемуся под контролем иностранного инвестора, права на добычу (вылов) определенных видов биоресурсов в размере более 35% от общего допустимого улова.

Кроме того, контролируемые иностранными инвесторами компании, которые решат заниматься хотя бы одним из стратегических видов деятельности, должны будут предварительно согласовывать с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в РФ получение лицензии или другого разрешительного документа на такую деятельность.

Планируется, что первый закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, а второй – через 90 дней.

Как писал сайт KP.RU, Совет Федерации поддержал закон о наказании вплоть до пожизненного срока за диверсии, согласно которому лица, принимающие участие в диверсионной деятельности будут преследоваться по уголовным статьям в плоть до пожизненного заключения. Отмечается, что такое наказание грозит за создание диверсионного сообщества, а также за обучение и содействие диверсиям. Кроме того, тюремное заключение последует за финансирование и пропаганду диверсионного сообщества.

16 ноября 2022 года Совфед одобрил закон, который распространяет статус ветерана боевых действий на добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Согласно документу, добровольцы, а также члены их семей наряду с военнослужащими ВС России смогут получать установленные льготы и меры социальной поддержки. Добровольцы, ставшие в результате ранения в ходе участия в специальной военной операции инвалидами, а также получившие контузии или увечья, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.