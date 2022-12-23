Владелец TikTok признал незаконное получение данных пользователей соцсети Фото: REUTERS

Китайская компания ByteDance, которая является владельцем TikTok, после проведенного внутреннего расследования сообщила, что сотрудники незаконно получили данные ряда пользователей соцсети в США, в том числе двух журналистов. Об этом пишет газета The New York Times.

Как передает издание, в течение лета этого года несколько сотрудников ByteDance, отвечающие за мониторинг поведения сотрудников, старались обнаружить источники предполагаемых утечек внутренних разговоров, а также деловых документов журналистам. В итоге эти работники получили доступ к IP-адресам, а также другим данным двух репортеров и небольшого числа граждан, также связанных с журналистами. В компании при этом отметили, что самих источников утечек найти не удалось.

Уточняется, что данное расследование начали после публикации Forbes о планах ByteDance использовать TikTok для отслеживания местонахождения ряда американских граждан. Проведенное расследование подтвердило часть этих опасений.

Участвующие в данной схеме четыре сотрудника, двое из которых были работниками в Китае, а двое - в США, были уволены, а ByteDance сделала объявление о реструктурировании своей группы внутреннего аудита.

Напомним, накануне директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс назвал TikTok реальной угрозой национальной безопасности США, а незадолго до этого американские законодатели внесли в обе палаты Конгресса законопроект, запрещающий использование данной социальной сети в США.