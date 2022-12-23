Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины 23 декабря 2022 года

В шести регионах Украины объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

В шести регионах Украины объявлена воздушная тревога в пятницу, 23 декабря 2022 года. Об этом информирует сервис по оповещению о воздушных тревогах в Украине.

Сирены сработали в Киевской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Населению рекомендуется не покидать укрытий.

Как ранее писал сайт KP.RU, утром в пятницу воздушная тревога зафиксирована в Николаевской области, а также в подконтрольной Киеву территории Херсонской области.

Напомним, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, что после российских ударов по энергосистеме Украины о полном восстановлении энергетики в Киеве и в других крупных городах речь уже не идет.

Ранее сообщалось, что энергетическая инфраструктура Украины может полностью перестать функционировать к концу 2022 года.