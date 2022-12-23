Посол РФ Антонов заявил, что риск столкновения между Россией и США высок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Риск прямого столкновение Москвы и Вашингтона из-за украинского кризиса на данный момент находится на высокой отметке. Такую оценку происходящему дал российский посол в США Анатолий Антонов.

«Подчеркиваем: риск столкновения между двумя великими державами высок», - сказал российский дипломат в интервью ТАСС, отметив, что сотрудники диппредставительства России в США прикладывают усилия для того, чтобы разъяснить местной администрации позицию Москвы.

По его словам, Вашингтон не скрывает своих намерений в отношении Москвы. Как он отметил, для американской стороны остается важным, чтобы Россия не одержала победу в специальной военной операции. При этом американцы используют "чужие руки", чтобы противостоять России. Антонов подчеркнул, что в таких условиях у нашей страны нет другого выхода, кроме как победить.

Напомним, накануне США в очередной раз усилило санкционные ограничения в отношении Москвы. Как писал сайт KP.RU, комментируя новые ограничения, посольство РФ заявило, что попытки Вашингтона подорвать технологическое развитие России обречены на неудачу.