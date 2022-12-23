Глава МИД Чехии потребовал от России гарантий о ненападении на соседей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский потребовал от Москвы гарантий соседям о ненападении.

«Я считаю, что прежде всего Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них. Важно, чтобы не произошло какого-то разделения сил без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии», - заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью агентству ЧТК.

Липавский также напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который в начале декабря этого года заявил о необходимости подумать о гарантиях, которые западные страны готовы предоставить Москве, когда она вернется к переговорам по Украине.

Напомним, Москва не раз заявляла, что не никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, которые будут опасные для российской безопасности и интересов страны. Россия также не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а также указывала на обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.