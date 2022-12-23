Путин отметил работу добровольцев акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Фото: #МЫВМЕСТЕ

Президент России Владимир Путин в минувший четверг, 22 декабря, впервые с 2009 года провел в Кремле заседание Госсовета «О реализации молодежной политики в современных условиях».

Перед заседанием глава государства посетил Дом молодёжи, где представлены главные проекты молодежной политики. Президент пообщался с представителями сообществ, в том числе Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, пространства платформы «Россия - страна возможностей», Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»,

Путин особое отметил деятельность, которая развивается в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. «Особенно отмечу добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи. Кто по зову сердца, порой рискуя своим здоровьем и жизнью, помогает мирным людям в зоне СВО», - заявил российский лидер, отметив, что «такие неравнодушные и храбрые ребята» являются примером для очень многих молодых людей в России.

С докладом о проектах Росмолодежи выступила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, которая также рассказала о работе добровольцев, отметив, что на сегодняшний день волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ «подставили плечо военнослужащим в заботе об их семьях». По ее словам, свыше 300 тысяч семей получают поддержку от участников акции, а более 65 тысяч семей находятся под постоянным шефством.

В Госсовете участвовали также и молодые ребята - активисты, которые представляли разные молодежные движении. По результатам данной встречи будут представлены идеи для новой стратегии реализации молодежной политики до 2030 года.