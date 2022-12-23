Власти Кузбасса выделили 100 квартир для многодетных семей и детей-сирот

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе накануне Нового года новоселье отметили сразу 100 семей. Ключи от квартир получили жители аварийных домов, дети-сироты и многодетные родители. В поселке Чистогорский Новокузнецкого округа в новый восьмиэтажный дом въехали 67 семей. Еще 33 семьи получили жилье в поселке Крапивинский. С новосельем кузбассовцев поздравил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Важно, что Новый год - самый теплый, самый семейный и любимый праздник — вы будете встречать в своем доме. Строительство социального жилья входит в число приоритетов работы правительства Кузбасса. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию еще семь многоквартирных домов, из них три предназначены для социально незащищенных категорий людей», - отметил Сергей Цивилев.

В восьмиэтажке в поселке Чистогорский 53 квартиры предоставили детям-сиротам, 5 квартир – переселенцам из аварийного жилья, еще в 9 квартир въехали многодетные семьи. В трехэтажном доме в поселке Крапивинский 30 квартир получили дети сироты, еще 3 квартиры выделили инвалидам.