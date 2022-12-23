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НовостиОбщество23 декабря 2022 12:18

Правительство России направит фонду «Круг добра» около 70 миллиардов рублей

Деьнги пойдут на медицинскую помощь детям с тяжелыми болезнями
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство России направит фонду «Круг добра» около 70 миллиардов рублей

Правительство России направит фонду «Круг добра» около 70 миллиардов рублей

Фото: архив "КП"

Правительство России направит фонду «Круг добра» почти 70 миллиардов рублей в виде гранта для поддержки детей с тяжелыми заболеваниями, сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«Правительство выделит фонду грант размером почти 70 миллиардов рублей. За счет этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью, при необходимости – за пределами России», – сказал премьер-министр на заседании кабмина.

Кроме того, средства гранта будут направлены на приобретение необходимых лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации. Мишустин отметил, что фонд «Круг добра» за менее чем два года существования оказал помощь почти пяти тысячам детей с очень сложными диагнозами, при которых требуется дорогостоящее лечение.

Правительство России выделило около 8,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку.