Депутат Аксаков сообщил, что законопроект о майнинге "притормозили" из-за критики

Единого мнения о законе по регулированию криптовалюты в России пока нет Фото: Иван МАКЕЕВ

Законопроект о майнинге в России "притормозили" из-за критики, но его обсуждение продолжается и есть вероятность, что уже в январе он будет принят в первом чтении. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в пятницу, 23 декабря 2022 года.

Депутат уточнил, что критики опасаются выведения средств из России под предлогом покупки криптовалюты.

"Якобы это будет деятельность по покупке криптовалюты, а на самом деле, главной задачей будет вывод капитала из нашей страны. Этот риск, возможно, существует", - уточнил Аксаков.

В его планах поговорить с критиками законопроекта и обсудить внести поправки, которые смогут нивелировать подобную угрозу. Если все пройдет успешно, закон могут принять в первом чтении уже в январе 2023 года, считает парламентарий.

Напомним, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ЦБ РФ и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях государству не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте.

Ранее сайт KP.RU писал, что законопроект о регулировании криптовалют может быть внесен в Госдуму России уже осенью 2022 года. Но пока ЦБ выступает против легализации майнинга и криптовалют.