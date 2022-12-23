Лавров заявил о готовности Москвы принять встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана Фото: REUTERS

Трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана не снимается с повестки, Москвы готова ее принять, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Не снимаем с повестки дня и трехсторонний контакт с участием нашего армянского коллеги. Подтвердили готовность принять наших друзей в Москве», – сказал дипломат.

Как отметил министр, Армения не использовала каких-либо дипломатических каналов, чтобы проинформировать Россию об отказе от участия в трехсторонней встрече, которая должна была пройти в пятницу, 23 декабря. Он подчеркнул, что такое поведение Еревана вызывает вопросы.

Как писал сайт KP.RU, накануне российский МИД заявил, что Ереван отказался принимать участие во встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана в Москве для обсуждения вопросов подготовки мирного договора.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миротворческий контингент России не выполняет свои обязательства, которые касаются контроля над Лачинским коридором.