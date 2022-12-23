Правительство России направит на выплаты пенсий 1,5 триллиона рублей Фото: Shutterstock

Правительство России направит почти 1,5 триллиона рублей на выплаты пенсий в 2022 и 2023 годах, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Мы сегодня направим Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума», – сказал глава кабинета министров.

Кроме того, эти средства пойдут на выплаты пособий инвалидам и ветеранам. Как отметил Мишустин, важно, что люди по всей России получали поддержку государства без задержек.

Напомним, правительство РФ направит фонду «Круг добра» около 70 миллиардов рубле. Деньги пойдут на медицинскую помощь детям с тяжелыми болезнями.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как повысится пенсия с 1 января 2023.