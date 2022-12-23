Названы товары, которые россияне чаще всего покупали в 2022 году Фото: REUTERS

Специалисты компании Ozon проанализировали назвали товары, которые россияне чаще всего покупали в 2022 году. Об этом пишет «Газета.Ru».

Согласно проведенному исследованию, в текущем году самым популярным товаром для заказа на Ozon стал заказ, который на 100% состоял из товаров повседневного спроса. В прошлом году таких товаров было 80%, а годом ранее 70%.

В самые быстрорастущие категории этого года вошли продукты питания, авто- и мототовары, а также товары для спорта, строительства и ремонта. Кроме того, отмечены покупки одежды и мебели. При этом уточняется, что траты на онлайн-шопинг немного сократили, а наиболее часто речь шла о снижении затрат на 10-20%.

Ранее RT писал, что автоэксперт Илья Ушаев сообщил о всплеске спроса россиян на автомобили перед Новым годом, отметив, стоимость машин не будет снижаться.

При этом «Известиям» в Минпромторге РФ заявили, что на фоне падающего спроса в стране сократилось производство шуб из натурального меха. По данным ведомства за семь месяцев 2022 года снижение производства составило 3,4%.