Глава Евросовета призвал разработать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН

Шарль Мишель Фото: REUTERS

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил мнение, что необходимо разработать механизм приостановки членства России в Совете безопасности Организации объединенных наций (ООН). Соответствующее заявление прозвучало в беседе с телеканалом RTVi.

"Следует установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства в Совете безопасности", - уточнил Мишель.

Политик признал, что сейчас это сделать невозможно, так как это "приведет в тупик сам концепт безопасности ООН".

По оценке Мишеля, этот концепт начал "давать сбои" еще до украинского конфликта, поэтому необходимо подумать о его реформе, которая будет "лучше учитывать баланс современного миропорядка".

Как ранее писал сайт KP.RU, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по его мнению, Россия должна быть лишена права вета в Совете безопасности ООН. Такое заявление политик сделал в ходе своего выступления по видеосвязи на экстренно созванном заседании Совбеза Организации объединенных наций.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что сирные переговоры между Россией и Украиной в ближайшей перспективе вряд ли возможны. По его мнению, завершения боевых действий на Украине можно будет добиться в 2023 году.