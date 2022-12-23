Онколог назвал самый распространенный вид рака у мужчин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов назвал злокачественную опухоль предстательной железы самым частым видом рака у мужчин, уточнив, что ежегодно в России заболевают более 1 млн мужчин, а в основном риску подвержены пациенты старше 50 лет.

«Наиболее изученными факторами риска рака предстательной железы являются: возраст, расовая принадлежность, наличие семейного рака предстательной железы», - заявил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Копосов отметил, что если у матери был рак молочной железы, то у сыновей появляется риск развития опухоли предстательной железы выше, а также посоветовал мужчинам старше 50 лет не реже одного раза в год сдавать анализ крови на простатспецифический антиген.

По его словам, на сегодняшний день существуют и безоперационные методики лечения этой опухоли, в том числе и радиохирургия, которая является одной из видов лучевой терапии.

Как писал Life.ru, ранее японские учёные, которые изучили несколько тысяч человек, пришли к выводу, что мужчины старше 40 лет с низким уровнем сексуального влечения примерно в два раза чаще умирают от онкологических заболеваний.

Тем временем врач-радиотерапевт, онколог Денис Романов в беседе с RT посоветовал отказаться от курения, уточнив, что около 30% зарегистрированных случаев рака так или иначе связано с ним.