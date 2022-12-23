Владимир Путин наградил Надежду Бабкину и Анатолия Кучерену

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин наградил Народную артистку РФ Надежду Бабкину и заслуженного юриста, председателя общественного совета при МВД Анатолия Кучерену. Указ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 23 декабря 2022 года.

Надежда Бабкина удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а Анатолий Кучерена - ордена Александра Невского.

В документе отмечается большой вклад Народной артистки "в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность".

В указе также говорится, что Анатолий Кучерена внес большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России.

Как ранее писал сайт KP.RU, 8 декабря 2022 года в Кремле прошла церемония вручения "Золотых Звезд" Героям России, проявившим себя в ходе специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин лично провел мероприятие, поблагодарив участников спецоперации.