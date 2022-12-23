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НовостиПолитика23 декабря 2022 13:12

Совфед обвинил США в попытке использовать выборы 2024 года для дестабилизации России

Эти действия направлены на достижение антироссийских устремлений, выгодных только Вашингтону, заявили в СФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Совфед обвинил США в попытке использовать выборы 2024 года для дестабилизации России

Совфед обвинил США в попытке использовать выборы 2024 года для дестабилизации России

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и их союзники стремятся использовать выборы в РФ в 2024 году для дестабилизации ситуации в России, говорится в докладе комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

«События последних лет неопровержимо свидетельствуют о том, что Вашингтон и его сателлиты упорно готовятся максимально использовать 2024 год – как год очередных президентских выборов в России – для целей максимального давления на российских избирателей и избирательную систему РФ», – приводит РИА Новости текст документа.

Как отметили в Совфеде, такие действия со стороны США противоправны и направлены на достижение антироссийских устремлений, выгодных только Вашингтону. В комиссии заявили, что сосредоточатся в 2023 году на усилиях по предотвращению подобных угроз. Для этого планируется сформировать специальную рабочую группу из числа членов комиссии и ее экспертов, добавили там.