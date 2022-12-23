В Конгрессе США призвали запретить Трампу участвовать в выборах президента в 2024 году Фото: REUTERS

Комитет Палаты представителей Соединенных Штатов, расследующий нападение на Капитолий в январе 2021 года, рекомендовал запретить бывшему главе Белого дома Дональду Трампу участвовать в выборах президента страны в 2024.

По информации телеканала CNN, эксперты комитета собрали отчет о расследовании инцидента в Капитолии на 845 страниц, который основан на более чем одной тысяче интервью, различных документах и записей телефонных разговоров. Как установили конгрессмены, «главной причиной штурма Капитолия был Трамп, за которым последовали многие другие». Они считают, что «без него не произошло бы ни одно из событий 6 января».

«Комитет полагает, что тому, кто дал клятву защищать и охранять конституцию, а затем участвовал в мятеже, может быть соответствующим образом отказано и запрещено занимать государственные должности», – сказано в отчете.

Специалисты комитета рекомендовали другим комитетам Конгресса рассмотреть возможность создания механизма, который бы оценил необходимость запрета политику занимать госдолжности, в том числе президента США.

Напомним, в середине ноября этого года Трамп выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году.

Как писал сайт KP.RU, ранее спецкомитет Конгресса США рекомендовал предъявить Трампу четыре уголовных обвинения из-за штурма Капитолия.