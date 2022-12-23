Названы две основные категории ошибок водителей на дорогах зимой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автоэксперт Владимир Бахарев заявил, что аварии зимой происходят из-за двух типов ошибок водителей, одна из которых техническая, а другая – мотивационная.

Как уточнил специалист, водитель может поступать неправильно из-за непонимания технических особенностей автомобиля, а также из-за неправильного анализа ситуации на дороге. По его словам, зимой владельцы машин зачастую не обращают внимания на многие связанные с особенности холодного времени года, недооценивая обстановку.

«Выясняется, что ситуаций, когда человек допускает ошибки намеренно, не осознавая значимость своих действий, гораздо больше, чем когда человек ошибается в технике управления», - сказал эксперт в беседе Lenta.ru.

Для того, чтобы избежать аварий зимой, Бахарев порекомендовал водителям соблюдать скоростной режим, подчеркнув, что даже небольшое превышение скорости может привести к ДТП. Он также призвал соблюдать дистанцию с другими машинами и следить, чтобы автомобиль не теряла устойчивость.

Ранее «Пятый канал» сообщал о росте числа жертв так называемых «темных» ДТП зимой, когда большую часть суток темно, поэтому пешеходы становятся почти невидимыми.

Тем временем Life.ru писал, что по статистике ЦОДД Москвы, осень является самым опасным в плане ДТП временем года. Согласно приведенным данным, автомобилисты на 38% чаще попадают в аварии, чем зимой, а весна оказывается на втором месте. Первым делом, отмечалось, что на повышение аварийности влияет неправильный выбор скоростного режима.