Губернатор Самарской области назвал активную и отзывчивую молодежь будущим страны

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета во вопросам реализации молодежной политики

В четверг, 22 декабря 2022 года, президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Участие в мероприятии принял губернатор Самарской области, председатель Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров.

Президент отметил молодежь с активной жизненной позицией, которая всегда готова прийти на помощь и решать проблемы своих городов и сел, заботиться о природе. Особенно Владимир Путин выделил тех, кто участвует в добровольческих проектах. По его мнению, необходимо поддержать этот благородный порыв — создавать условия, при которых студенты могли бы проходить практику в волонтерских центрах и благотворительных фондах. Глава государства призвал исключить формализм и казенщину в работе с молодежью и чутко слышать ее запросы.

— Молодежь — это будущее страны. Отдельно хочу отметить вклад молодых людей в развитие страны, их огромную патриотическую работу, в том числе волонтерскую работу по поддержке присоединенных территорий и семей военнослужащих. Я искренне благодарен всем молодым, энергичным людям за широту души и за готовность прийти на помощь каждому, кто в этом нуждается, — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что сейчас в губернии насчитывается 160 тысяч волонтеров. Большинство из них — молодые люди. Многие оказывают поддержку вынужденным переселенцам из ЛДНР, помогают восстанавливать мирную жизнь в четырех новых регионах РФ, а также заботятся о семьях военнослужащих.