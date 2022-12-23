В российских вузах введут курс по основам военной подготовки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В высших учебных заведениях России начнут обучать основам военной подготовки, сообщили журналистам в Министерстве высшего образования и науки РФ.

«Модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также дополнительные профессиональные программы», – рассказали в ведомстве.

Как отметили в Минобрнауки, модуль направлен на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или другой государственной службе. По мнению авторов модуля, курс основ военной подготовки поможет формированию у студентов компетенций, необходимых при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

Уточняется, что в нем представлены разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенности развития международных отношений, правовые основы прохождения военной службы, а также строевая подготовка и основы тактической и медицинской подготовки.

Как писал сайт KP.RU, со следующего учебного года курс по начальной военной подготовке появится в школах России.