В Чувашии мужчина оплатил участие в новогоднем интим-шоу, но получил лишь фото

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В Чувашии мужчина заплатил пять тысяч рублей за участие в интим-шоу на Новый год, но был разочарован последовавшим результатом, об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской республике.

Как отмечается в сообщении, 22 декабря 2022 года в дежурную часть города Цивильска обратился 35-летний мужчина. Он пояснил, что заинтересовался объявлением в телеграм-канале, где предлагалось поучаствовать в новогоднем интим-шоу. Он перешел по ссылке и внес предоплату за участие в размере 5000 рублей. В ответ ему прислали несколько пикантных фото.

Мужчина посчитал, что этого недостаточно и обратился с заявлением в полицию.

В полицейском ведомстве уточнили, что по данному факту в МО МВД России "Цивильский" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК России "Мошенничество".

Подчеркивается, что полицейскими проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию мошенников.

Как писал сайт VRN.KP.RU, в интернете набирает популярность схема мошенничества, когда свои объявления размещают представительницы древнейшей профессии. Она достаточно проста: после звонка и заказа «девочки» клиенту перезванивают лица мужского пола, сыплют угрозами, оскорблениями и требуют денег все больше и больше.

Однако, пожалуй, самой распространенной схемой мошенничества остается вариант, когда "на вас оформляют кредит". Мошенники его любят, ведь в этом случае они становятся обладателями крупных сумм, порой с семью нулями. И происходит все это дистанционно, по звонку. Работают аферисты группами – есть и лже-полицейские, и лже-сотрудники банков. Как отмечалось, людей убеждают брать кредиты и переводить на «безопасные счета».

Кроме того, люди оформляют кредит, а затем идут в банк, спокойно снимают деньги, даже не задавая вопросов сотрудникам, которых они видят воочию, а затем через банкоматы переводят на неизвестные счета.