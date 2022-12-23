Глава МИД Азербайджана потребовал от миллиардера Варданяна покинуть Нагорный Карабах

Основатель и бывший владелец инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубен Варданян Фото: ТАСС

Основатель и бывший владелец инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубен Варданян должен как можно быстрее покинуть Нагорный Карабах, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Его деятельность носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец, и чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех. В первую очередь от этого страдает местное население», – сказал глава азербайджанского МИД на пресс-конференции.

По мнению Байрамова, Варданян является «чуждым элементом» для Нагорного Карабаха.

Как писал сайт KP.RU, в начале ноября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян назначил Рубена Вардняна государственным министром.

Напомним, в сентябре этого года Варданян заявил об отказе от российского гражданства по причине переезда в Нагорный Карабах. Миллиардер поблагодарил Россию за предоставление возможности достигнуть успехов в бизнесе, отметив, что в РФ он состоялся как бизнесмен, человек и профессионал.