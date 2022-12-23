Назван главный фаворит на предстоящих выборах президента США

Рон Десантис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Республиканец и губернатор Флорины Рон Десантис стал фаворитом запланированных на 2024 года выборов президента США. Такое заявление сделал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Политолог указывает, что результаты расследования спецкомитета Конгресса США, согласно которому бывший президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия, не мешают политику баллотироваться. Однако, по его словам, призывы запретить экс-главе заступать на госдолжности освободили дорогу для другого кандидата от республиканцев. Речь идет о 44-летнем губернаторе Флориды.

Ордуханян заявляет, что Десантис обходит других кандидатов по всем фронтам, поскольку у него есть образцовая семья, а также его негласно называют «реинкарнацией Рональда Рейгана. Политолог назвал этого республиканца «восходящей политической звездой».

«У него очень хорошая популярность, в том числе у либерального электората. Самое главное, что он смог сделать совместно с губернатором штата Техас, - переманить испаноязычный электорат на сторону республиканцев», - сказал он в беседе с Lenta.ru.

Как писал «Пятый канал», если Трампа осудят по четырем федеральным статьям по обвинениям в причастности к штурму Капитолия, политику грозит тюремное заключение на 40 лет, а также огромный штраф.

При этом политолог-американист Малек Дудаков после доклада специального комитета Конгресса США о штурме Капитолия заявил «Известиям» о том, что Трампу не стоит опасаться «серьезных юридических проблем».