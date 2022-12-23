Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 декабря 2022 14:32

МИД Финляндии попросил у России обеспечить безопасность посольства в Москве после инцидента с кувалдами

Во вторник, 20 декабря, неизвестные забросали кувалдами территорию диппредставительства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД Финляндии попросил у России обеспечить безопасность посольства в Москве после инцидента с кувалдами Фото: соцсети

МИД Финляндии попросил у России обеспечить безопасность посольства в Москве после инцидента с кувалдами Фото: соцсети

Министерство иностранных дел Финляндии попросило у России гарантий безопасности финского посольства в Москве после того, как неизвестные закидали дипмиссию кувалдами.

Как передает Reuters со ссылкой на МИД Финляндии, Хельсинки «попросили Министерство иностранных дел России гарантировать безопасность финского посольства в Москве и его сотрудников после инцидента, который произошел во вторник».

Напомним, ранее в соцсетях разошелся видеоролик, на котором группа неизвестных со скрытыми за масками лицами атакует посольство Финляндии в Москве. Представительство расположено в Кропоткинском переулке рядом с метро «Парк культуры». В ролике неизвестные подбегают к ограде и швыряют за забор кувалды.

В соцсетях кадры сопровождается пояснением, что первые подобные акции состоялись еще в ноябре. Тогда дипмиссию забрасывали камнями и сворачивали камеры наблюдения на здании.

Как писал сайт в декабре во время шествия в честь дня независимости Финляндии в Хельсинки сожгли российский флаг.