МИД Финляндии попросил у России обеспечить безопасность посольства в Москве после инцидента с кувалдами Фото: соцсети

Министерство иностранных дел Финляндии попросило у России гарантий безопасности финского посольства в Москве после того, как неизвестные закидали дипмиссию кувалдами.

Как передает Reuters со ссылкой на МИД Финляндии, Хельсинки «попросили Министерство иностранных дел России гарантировать безопасность финского посольства в Москве и его сотрудников после инцидента, который произошел во вторник».

Напомним, ранее в соцсетях разошелся видеоролик, на котором группа неизвестных со скрытыми за масками лицами атакует посольство Финляндии в Москве. Представительство расположено в Кропоткинском переулке рядом с метро «Парк культуры». В ролике неизвестные подбегают к ограде и швыряют за забор кувалды.

В соцсетях кадры сопровождается пояснением, что первые подобные акции состоялись еще в ноябре. Тогда дипмиссию забрасывали камнями и сворачивали камеры наблюдения на здании.

Как писал сайт в декабре во время шествия в честь дня независимости Финляндии в Хельсинки сожгли российский флаг.