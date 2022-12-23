Врач-токсиколог ответил, можно ли мешать за одним застольем разные виды алкоголя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На праздники алкоголь обычно есть на каждом столе и напитки незаметно мешаются. Но можно ли так делать? Ответил врач-токсиколог, создатель «Симбионтов Кутушова» Михаил Кутушов.

Смешение разный видов алкоголя может негативно отразиться на здоровье. В таком случае опьянение наступает гораздо быстрее, а похмельный синдром будет в разы тяжелее.

- Также не рекомендую пить шампанское и вино за одним застольем – оба напитка содержат большое количество сахара, а состояние опьянения наступает быстрее, - говорит врач «Газете.Ru».

Специалист советует употреблять только один напиток и хорошо закусывать. Подойдут рыба, морепродукты, икра, сыр, овощные салаты.

Красные и белые вина также не рекомендуется мешать между собой. Для их переработки нужны ферменты разного типа, а это дополнительная нагрузка на организм.

А вот главная вредная привычка россиян за новогодним столом — это переедание. Оно грозит опасными последствиями для организма. Об этом в беседе с «Известиями» предупредила врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, как не набрать вес на праздниках. Но не нужно садиться на строгую диету перед праздниками. Днём 31 декабря необходимо вести обычный образ жизни: завтрак, обед и ужин должны быть абсолютно такими же.

Кстати, красная икра и шампанское в больших количествах могут негативно сказаться на здоровье. Почему их не следует смешивать. Диетологи рекомендуют есть икру как можно скорее после покупки и не на голодный желудок, сообщает ФАН.