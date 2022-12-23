Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 14:41

Авиакомпания iFly отменила рейсы из России в Египет до 26 декабря 2022

Клиенты смогут вернуть полную стоимость билетов по месту их приобретения, пообещал перевозчик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Авиакомпания iFly отменила рейсы из России в Египет до 26 декабря

Авиакомпания iFly отменила рейсы из России в Египет до 26 декабря

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиакомпания IFly объявила об отмене всех рейсов из России на курорты Египта до понедельника, 26 декабря.

«Авиакомпания информирует об отмене рейсов в Египет и из него в период 15-26 декабря 2022 года», – сообщается на сайте перевозчика.

Как отметили в компании, клиенты смогут вернуть полную стоимость билетов по месту их приобретения.

Напомним, заложниками конфликта авиаперевозчика iFly с властями Иордании оказались суммарно свыше двух тысяч туристов. Утром 15 декабря из Внуково должны были вылететь три рейса: отвезти новых туристов и забрать отдохнувших, однако вылеты перенесли из-за запрета российским самолетам входить в воздушное пространство Иордании.

Как писал сайт KP.RU, более тысячи российских туристов уже вернулись в Россию из Египта. Об сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

По его словам, все находящиеся в Египте российские туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием.