Авиакомпания iFly отменила рейсы из России в Египет до 26 декабря 2022

Авиакомпания iFly отменила рейсы из России в Египет до 26 декабря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиакомпания IFly объявила об отмене всех рейсов из России на курорты Египта до понедельника, 26 декабря.

«Авиакомпания информирует об отмене рейсов в Египет и из него в период 15-26 декабря 2022 года», – сообщается на сайте перевозчика.

Как отметили в компании, клиенты смогут вернуть полную стоимость билетов по месту их приобретения.

Напомним, заложниками конфликта авиаперевозчика iFly с властями Иордании оказались суммарно свыше двух тысяч туристов. Утром 15 декабря из Внуково должны были вылететь три рейса: отвезти новых туристов и забрать отдохнувших, однако вылеты перенесли из-за запрета российским самолетам входить в воздушное пространство Иордании.

Как писал сайт KP.RU, более тысячи российских туристов уже вернулись в Россию из Египта. Об сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

По его словам, все находящиеся в Египте российские туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием.