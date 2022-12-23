В Ростове хирурги спасли от гибели игуану, которая съела хозяйский носок

Ветеринарам удалось спасти рептилию Фото: Shutterstock

Ростовские ветеринары спасли от смерти домашнюю ящерицу, проглотившую хозяйский носок. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Обеспокоенные хозяева привезли ветеринарам трехлетнюю игуану по кличке Иги. Их любимец в последнее время был вялым. Животное обследовал специалист по рептилиям — герпетолог — и выяснил, что у Иги — непроходимость кишечника.

Само собой такое явление не пройдет, и животному требовалась срочная операция. Ее провел хирург под наблюдением герпетолога, ящерке дали наркоз. Оказалось, что Иги проглотил носок. И это при том, что в рационе у игуан, как уточнил ветврач-герпетолог, — листовая зелень да немного овощей и фруктов. Хирург успешно удалил из пищеварительного тракта инородный предмет.

По словам ветврачей, сейчас игуана находится в стационаре и быстро идет на поправку. Также специалисты советуют хозяевам рептилий в подобных случаях, когда животное стало вялым, не пытаться давать ему слабительное или ждать, пока «само пройдет» - это чревато гибелью любимца.