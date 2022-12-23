Число погибших из-за стрельбы в Париже выросло до трех человек Фото: REUTERS

Количество погибших из-за стрельбы в Париже в пятницу, 23 декабря, выросло до трех человек.

Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора французской столицы Лору Бекко, еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время подозреваемый взят под стражу, сказано в сообщении.

Отмечается, что он является фигурантом двух уголовных дел. Первое касается нападения на лагерь для мигрантов в декабре прошлого года, за которое мужчина был помещен в следственный изолятор, но позже отпущен. Судебное расследование по нему продолжается. Кроме того, злоумышленник был ранее судим за изнасилование.

Напомним, в пятницу, 23 декабря, 60-летний мужчина открыл стрельбу в Париже. Изначально сообщалось, что в результате инцидента погибли два человека, еще несколько получили ранения. По предварительным данным, речь идет о шестерых жителях города. Им оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемый был задержан полицейскими. Они проводят все необходимые оперативные мероприятия, в том числе устанавливают мотивы преступника.