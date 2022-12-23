Финансовый консультант дала советы, на что потратить тринадцатую зарплату Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если вы оказались из тех счастливцев, кому выдали тринадцатую — премиальную — зарплату, то значит советы финансового консультанта Анны Зелениной для вас. Она рассказала, на что стоит потратить эти деньги.

Эксперт советует отстраниться от забот и долгов, а потратить эти деньги на свои мечты и желания. Так сказать, сделать себе новогодний подарок.

Деньги можно просто потратить на свое желание, а можно куда-то инвестировать.

- В таком случае удастся получить доход, и дальше эти средства будут преумножаться, — отмечает финансовый консультант в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Но это не значит, что нужно сделать упор на какую-то одну цель. Можно разделить деньги по разным направлениям.

- Часть потратить на инвестиции, часть на подарок себе. Однако совсем не обязательно делать упор только на одной цели. Обычно степень риска в инвестициях зависит от возраста человека. Молодые люди чаще идут на риск, а вот среднего возраста, стараются предугадать и просчитать шаги. Им ближе менее агрессивные варианты – недвижимость или банковские вклады, - отметила эксперт.

Годовая премия (тринадцатая зарплата) – это выплата стимулирующего характера и составная часть заработной платы. При этом работодатель не обязан давать работнику премию, поскольку сама по себе она не считается гарантированной и безусловной выплатой. так что если премию не выплатили, жаловаться нет смысла, сообщает РИАМО.

Уральские регионы вошли в топ-35 социально благополучных регионов России с высокой зарплатой. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Среднемесячная зарплата ямальцев в сентябре 2022 года составила около 127 тысяч рублей, сообщает ФАН.