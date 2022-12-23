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НовостиЭкономика23 декабря 2022 15:24

Финансовый консультант дала советы, на что потратить тринадцатую зарплату

Финансовый консультант Зеленина посоветовала потратить тринадцатую зарплату на подарок себе
Елена АКИМОВА
Финансовый консультант дала советы, на что потратить тринадцатую зарплату

Финансовый консультант дала советы, на что потратить тринадцатую зарплату

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если вы оказались из тех счастливцев, кому выдали тринадцатую — премиальную — зарплату, то значит советы финансового консультанта Анны Зелениной для вас. Она рассказала, на что стоит потратить эти деньги.

Эксперт советует отстраниться от забот и долгов, а потратить эти деньги на свои мечты и желания. Так сказать, сделать себе новогодний подарок.

Деньги можно просто потратить на свое желание, а можно куда-то инвестировать.

- В таком случае удастся получить доход, и дальше эти средства будут преумножаться, — отмечает финансовый консультант в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Но это не значит, что нужно сделать упор на какую-то одну цель. Можно разделить деньги по разным направлениям.

- Часть потратить на инвестиции, часть на подарок себе. Однако совсем не обязательно делать упор только на одной цели. Обычно степень риска в инвестициях зависит от возраста человека. Молодые люди чаще идут на риск, а вот среднего возраста, стараются предугадать и просчитать шаги. Им ближе менее агрессивные варианты – недвижимость или банковские вклады, - отметила эксперт.

Годовая премия (тринадцатая зарплата) – это выплата стимулирующего характера и составная часть заработной платы. При этом работодатель не обязан давать работнику премию, поскольку сама по себе она не считается гарантированной и безусловной выплатой. так что если премию не выплатили, жаловаться нет смысла, сообщает РИАМО.

Уральские регионы вошли в топ-35 социально благополучных регионов России с высокой зарплатой. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Среднемесячная зарплата ямальцев в сентябре 2022 года составила около 127 тысяч рублей, сообщает ФАН.