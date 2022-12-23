Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению российских войск Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Тулу, где проведет совещание по обеспечению Вооруженных сил РФ.

В поездке российского лидера сопровождает глава Тульской области Алексей Дюмин. У Путина запланировано посещение Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова, которое занимается выпуском высокоточного оружия и различных систем вооружения. Президент намерен ознакомиться с продукцией КБ.

Кроме того, глава государства проведет совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса и посетит региональный ситуационный центр.

Как писал сайт KP.RU, накануне Путин заявил, что Россия будет наращивать запасы вооружений для подразделений, участвующих в спецоперации на Украине. При этом он заверил, что Россия не намерена увеличивать производство вооружений в ущерб другим отраслям экономики.