Путин посетил тульское Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Тулу посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова, сообщает пресс-служба главы государства.

«Вместе с губернатором региона Алексеем Дюминым президент осмотрел сборочные цеха тяжелых машин и легкобронированной техники, а также механообрабатывающий цех», – говорится на сайте Кремля.

Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова создано в 1927 году. В настоящее время предприятие является многопрофильной организацией оборонно-промышленного комплекса России, специализирующейся на разработке систем вооружения тактической зоны боевых действий. На предприятии в частности разрабатываются комплексы ПВО, противотанковые ракетные комплексы и комплексы вооружения легкобронированной техники и танков.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 23 декабря, Путин находится с рабочим визитом в Туле, где проводит совещание по вопросам обеспечения Вооруженных сил России.