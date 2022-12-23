Аналитики спрогнозировали, что цены на нефть в 2023 году не перешагнут отметку в 110 долларов за баррель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году на динамику нефтяных цен влиял целый ряд факторов – это геополитика, рецессия экономики в развитых странах мира, спрос на энергоносители в Китае, введение потолка цен на российскую нефть.

Все это будет определять порядок цифр в 2023 году. По мнению экспертов, показатели спроса останутся также велики, как сейчас. Ценник на черное золото тоже не будет падать.

- С небольшой долей вероятности цены на нефть марки Brent опустятся ниже 75 долларов за баррель, и маловероятно, что поднимутся заметно выше 110 долларов за баррель, – говорит РИАМО аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

По оценкам главного аналитика «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексея Кокина, ценник будет колебаться в границах 83–84 долларов в базовом сценарии. Сдерживать рост будет рецессия западных экономик.

Независимый финансовый советник, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич отмечает, что после введения потолка цен на российскую нефть, наш рынок переориентировался на Китай и Индию.

- В этом году поставки в эти страны серьезно выросли, причем как в баррелях, так и в денежном выражении. Сейчас туда идут поставки с дисконтом, но нам важно иметь новых надежных партнеров, заключил Кикевич.

Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов в те страны, которые будут требовать в контрактах соблюдения потолка цен, заявил вице-премьер Александр Новак. Соответствующий указ президента уже практически согласован и может быть подписан 26—27 декабря, пишет RT.

Последствия введения потолка на российскую нефть ощутят на себе автомобилисты внутри страны. Цены на бензин в 2023 году будут расти в пределах инфляции. если потолок цен заработает в полной мере, тогда вырастут цены на все производные продукты нефти, включая бензин, передает "360".