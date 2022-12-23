Грузинский Bank of Georgia начал принудительно закрывать счета некоторых россиян Фото: pixabay.com

Крупнейший банк в Грузии – Bank of Georgia (BOG) – закрыл счета некоторых граждан России, сообщил официальный представитель финансовой организации.

По информации «Коммерсанта», закрытие счетов коснулось части клиентов, при этом «вне зависимости от их гражданства». Собеседник издания не стал объяснять причину такого решения, отметив, что предписание Национального банка Грузии разрешает коммерческим банкам закрывать счета без разъяснения причин.

Отмечается, что BOG с начала военной спецоперации на Украине занял по отношению к россиянам жесткую позицию. Например, какое-то время банк требовал от них заполнить специальную анкету с признанием территориальной целостности Грузии и Украины и осуждением политики властей РФ. После того, как другие банки не поддержали эту практику, BOG от нее отказался.

По мнению финансового эксперта Георгия Хухашвили, решение о закрытии счетов граждан России может быть связано с тем, что в Bank of Georgia «особенно сильны позиции западных акционеров». В свою очередь другой представитель BOG рассказал, что россияне до сих пор могут открыть счета в банке, предоставив отчет о доходах и пройдя пятидневный мониторинг в департаменте безопасности учреждения.