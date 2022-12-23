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НовостиОбщество23 декабря 2022 16:19

Минздраву России поручено проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Ведомство также долдно проработать вопорос размещения на таре с энергетиками соответствующей маркировки
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минздраву России поручено проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Минздраву России поручено проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения и Минпромторгу РФ проработать запрет на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним гражданам.

Этот вопрос обсуждался на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Запрет поручено проработать с учетом регионального опыта. Кроме того, ведомства должны проработать вопрос о размещении на таре с энергетиками соответствующей маркировки и предложение об ограничении максимального объема тары таких напитков не более чем в 0,5 литра.

Ранее о запрете продажи подросткам энергетических напитков задумались в некоторых регионах России. Так, в ноябре этот вопрос обсудили в Законодательном собрании Иркутской области, в летом запретить продажу энергетиков несовершеннолетним предложили в Самарской области.

В марте этого года продавать детям и подросткам энергетические напитки запретили в Мурманской области.