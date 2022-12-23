Мария Захарова ответила на обвинения Блинкена китайской идиомой

Мария Захарова ответила на обвинения Блинкина китайской идиомой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о поставках оружия из КНДР китайской идиомой.

«Коротко и дипломатично: «Чудак толкует сон», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, ранее власти КНДР заявляли, что страна никогда не поставляла и не планирует поставлять вооружение России.

В заявлении указывалось, что США и другие враждебные силы говорили о «нарушении резолюции» Совбеза ООН, распространяя «слухи о сделках с оружием» между КНДР и Россией. Мы никогда ранее не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать.

Подчеркивалось, в руководстве КНДР полагают, что слухи о возможных военных поставках РФ со стороны Северной Кореи активно распространяются в западной прессе с подачи высшего руководства США.