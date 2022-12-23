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НовостиПолитика23 декабря 2022 16:31

Мария Захарова ответила на обвинения Блинкена китайской идиомой

Представитель МИД Захарова прокомментировала заявление об оружии из КНДР
Сергей ГАПЧУК
Мария Захарова ответила на обвинения Блинкина китайской идиомой

Мария Захарова ответила на обвинения Блинкина китайской идиомой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о поставках оружия из КНДР китайской идиомой.

«Коротко и дипломатично: «Чудак толкует сон», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, ранее власти КНДР заявляли, что страна никогда не поставляла и не планирует поставлять вооружение России.

В заявлении указывалось, что США и другие враждебные силы говорили о «нарушении резолюции» Совбеза ООН, распространяя «слухи о сделках с оружием» между КНДР и Россией. Мы никогда ранее не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать.

Подчеркивалось, в руководстве КНДР полагают, что слухи о возможных военных поставках РФ со стороны Северной Кореи активно распространяются в западной прессе с подачи высшего руководства США.