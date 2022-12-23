Цена газа в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубометров впервые с 13 июня 2022

Цена газа в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость газа в Европе в ходе торгов в пятницу, 23 декабря, упала ниже 900 долларов за тысячу кубометров впервые с 13 июня этого года, следует из данных лондонской биржи ICE.

Так, цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 897 долларов за тысячу кубометров. С начала дня стоимость голубого топлива в Европе упала на более чем 11%.

Напомним, на этой неделе биржевые цены на газ в Европе после взрыва на газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород» в Чувашии ускорили темпы роста, приблизившись к 1250 долларам за тысячу кубометров.

Между тем страны Евросоюза 20 декабря установили динамический потолок цен на газ в 180 евро за МВт/ч. Это условие начнет действовать с 15 февраля 2023 года. «Динамический» означает, что в случае чего потолок можно перевесить чуть повыше или пониже.

Сайт KP.RU рассказывал о вариантах ответа России на установление потолока цен на газ.