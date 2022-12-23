Психолог предостерегла родителей от чрезмерно дорогих подарков детям Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Последние деньки декабря являются самыми суетными, ведь нужно успеть купить подарки родным и близким. Звезды уже демонстрируют, как они радуют своих наследников. Например, Ксения Бородина вручила своей семилетней дочери дорогостоящие серьги, усыпанные бриллиантами.

Упрекнуть мать в экономии на детях нельзя, но, по мнению психолога Натальи Искры, такие подарки – это вовсе не символ большой любви, а попытка откупиться от ребенка.

Цена подарка — это вопрос, который следует рассматривать вкупе с социальной средой и воспитанием ребенка. Дошкольник попросту не понимает цену, поэтому важно дать подарки, которые приняты в детской среде.

Если ребенок с детства находится в коллективе, в котором подобные презенты являются нормой, то дорогой подарок не будет создавать сложности в общении со сверстниками.

Еще один важный момент – дорогой подарок заменяет эмоциональное внимание. Нередко родители, которые пропадают на работе, пытаются таким образом компенсировать то время, которое не проводят вместе.

В таком случае могут начаться проблемы. Подобная модель поведения родителей может негативно отражаться на формировании ребенка.

- Очень важно, чтобы родители не откупались от ребенка. В противном случае у ребенка может начать формироваться прямая зависимость между силой родительской любви и стоимостью подарка,- заключила специалист в беседе с Пятым каналом.

При такой модели поведения стоит отдавать себе отчет, что по мере роста ребенка траты будут повышаться.

Тем временем, Новый год ассоциируется у россиян с запахом кедра, можжевельника и апельсина. Самым востребованным ароматом в период с ноября по декабрь стала пихта. Ее покупал каждый седьмой пользователь сервиса. На второй позиции расположился эвкалипт (9%), сообщает Москва 24.

В декабре количество выданных потребительских кредитов практически всегда самое большое в году и составляет в среднем 10% и более от общих выдач в течение года. Прежде всего это связано с сезонностью спроса на потребкредиты из-за близости новогодних праздников, сообщает RT.