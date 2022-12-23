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НовостиВ мире23 декабря 2022 16:42

Байден подписал рекордный оборонный бюджет США на 2023 год

Оборонный бюджет США составит 853 миллиарда долларов в 2023 году
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Оборонный бюджет США составит 853 миллиарда долларов в 2023 году

Оборонный бюджет США составит 853 миллиарда долларов в 2023 году

Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год. Он составит рекордные для США 853 миллиарда долларов.

«В пятницу, 23 декабря, президент подписал закон об оборонном бюджете на 2023 финансовый год», – сказано на сайте Белого дома.

Как писал сайт KP.RU, в начале декабря Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год размером в 853 миллиарда долларов. В документе в частности предусмотрено финансирование обеспечения безопасности Украины в объеме не менее 800 миллионов долларов, а также инициативы по сдерживанию России в Европе – на нее будет направлено шесть миллиардов долларов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал новый оборонный бюджет США чрезвычайно конфронтационным по отношению к России. По его мнению, принятие документа чревато серьезными и длительными последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки в Европе.