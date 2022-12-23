В грузинском Bank of Georgia заверили, что блокировка счетов россиян не связана с их гражданством Фото: pixabay.com

Bank of Georgia не блокирует счета россиян специально из-за их гражданства, решение вызвано нарушением внутренней политики банка и подозрительным транзакциями, заявила представитель финансовой организации.

Как объяснила сотрудница банка в беседе с РИА Новости, учреждение «систематично ведет проверку счетов клиентов», независимо от того, «будут это граждане РФ или граждане других государств». По ее словам, как правило, блокировки счетов происходят в случае, если «транзакции и правила пользования счетами не соответствуют внутренней политике банка или являются подозрительными».

Ранее стало известно, что крупнейший банк в Грузии – Bank of Georgia – закрыл счета некоторых граждан России. Закрытие счетов коснулось части клиентов, при этом «вне зависимости от их гражданства». Предписание Национального банка Грузии разрешает коммерческим банкам закрывать счета без разъяснения причин, заявили в финансовой организации.