Профессор Костинов объяснил, почему прививки от ротавируса и оспы исключили из календаря Фото: Олег УКЛАДОВ

Из национального календаря прививок исключили вакцинацию от ротавирусной инфекции. В Минпромторге объяснили это тем, что на 2023–2025 годы в бюджете не предусмотрены средства на закупку вакцины.

Аналогичная ситуация с ветряной оспой. В ближайшие три года вакцинация от болезни проводиться не будет.

Заведующий лабораторией Института вакцины и сыворотки имени Мечникова профессор Михаил Костинов, отметил, что эти две вакцинации обычно входят в календарь по эпидпоказаниям. Когда фиксируются случаи заболевания, начинается кампания. Но вакцину закупают за счет местных бюджетов.

С 2017 года все активнее звучат призывы о необходимости включения этих вакцин в обязательный календарь, но в России препараты не производятся. А из-за санкций поставки были затруднены.

- Мы зависим от происходящего в мире. Своих технологий производства нет. Обе эти вакцины возникли в мире, когда в России была перестройка. Не чем было платить за газ и свет, было не до вакцин, - говорит «Ридусу» Михаил Костинов.

Раньше в Россию поставляли бельгийскую вакцину против ветрянки и американскую – от оспы. Теперь поставок нет. Вакцина от ротавируса тоже шла из США, но в этом случае сработало импортозамещение.

- Сейчас идут поставки из Индии, - отмечает профессор.

В настоящее время есть разработки отечественной вакцины, но потребуются годы, чтобы она была протестирована. Только после этого можно вести речь о включении ее в календарь профилактических прививок.