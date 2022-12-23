Госдеп США заявил о намерении поддерживать проведение расследований взрывов на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Соединенные Штаты намерены поддерживать расследования европейских стран диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

«Мы говорили, что это была диверсия. Мы продолжим тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами, окажем поддержку европейским расследованиям и далее будем предпринимать усилия для укрепления энергетической независимости», – сказал он в беседе с ТАСС.

Прайс отверг предположения о причастности Вашингтона к взрывам на «Северных потоках», назвав их безосновательными. По словам представителя Госдепа, Россия имеет «давнюю историю распространения дезинформации».

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин назвал взрывы на «Северный потоках» актом международного государственного терроризма.

Напомним, что о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» на участке вблизи датского острова Борнхольм стало известно 26 сентября. Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования теракта. А Россию, которая и управляет этими магистралями, к следственным действиям вообще не допустили. Впрочем, Генпрокуратура РФ самостоятельно инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.