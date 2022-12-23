В Москве наградили лауреатов фестиваля детской патриотической песни Росгвардии Фото: пресс-служба Росгвардии

В Москве в пятницу, 23 декабря, состоялась церемония награждения лауреатов фестиваля детской патриотической песни Росгвардии. Участников конкурса поздравил генерал-полковник Игорь Ильяш, отметивший, что фестиваль стал масштабным музыкально-патриотическим мероприятием Федеральной службы Национальной гвардии.

В фестивале приняли участие дети военнослужащих и сотрудников войск Росгвардии в возрасте от 7 до 18 лет. Он проводился в течение 2022 года во всех регионах России, а в декабре прошел финал конкурса, в котором приняли участие 14 лучших коллективов и сольных исполнителей. Победителей и номинантов определило жюри, состоящее из деятелей культуры и искусства, мастеров сцены и представителей Росгвардии.

Гран-при фестиваля выиграла Ксения Хакимова из Озерска Челябинской области. В номинации «Сольное пение» среди участников от 7 до 12 лет победительницей стала Виктория Буваева из Элисты, в аналогичной номинации для участников от 13 до 18 лет первым стал Алексей Мальцев из Перми.

Детский хор Студии при Академическом ансамбле песни и пляски войск Национальной гвардии выиграл в номинации «Вокальные ансамбли», специальный приз в номинации «За создание яркого сценического образа» достался Милене Ведерниковой из Архангельска. Участница из Самары Алёна Аверкина победила в номинации «За сохранение песенных традиций», екатеринбуржец Дмитрий Лавринов выиграл в номинации «За верность ыестивалю детской патриотической песни». Наконец, обладательницей специального приза председателя жюри достался Эвелине Черевниковой из Ярославля.

По окончании торжественной церемонии награждения прошел гала-концертом победителей и лауреатов фестиваля детской патриотической песни Росгвардии.